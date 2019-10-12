2019/10/12 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اثار قيام هيئة المنافذ الحدودية برفع جهاز كشف المخدرات من مطار النجف وايقافه عن الخدمة بالتزامن مع دخول الزائرين الايرانيين جملة تساؤلات حول عزل الجهاز عن العمل في كل عام وتحديدا عن احياء ذكرى الاربعينية.استثمار النجف تشكك بتعطل جهاز كشف المخدرات صدفة رئيس هيئة استثمار النجف ضرغام كيكو ابدى استغرابه من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايقاف عمل جهاز كشف المخدرات في مطار النجف تزامنا مع دخول الزائرين.. ومراقبون يؤكدون: المخدرات تجارة تديرها شبكات محمية سياسيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايقاف عمل جهاز كشف المخدرات في مطار النجف تزامنا مع دخول الزائرين.. ومراقبون يؤكدون: المخدرات تجارة تديرها شبكات محمية سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).