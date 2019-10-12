تطورات الجبهة المائية الجيو استراتيجية تهدد مستقبل مصر…المخطط الصهيوني لإشعال حروب المياه في افريقيا يحضر بقوة!

2019/10/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواف الزرو تعيدنا حكاية «سد النهضة» والتراجع الاثيوبي عن الاتفاقات التاريخية والتفاهمات القائمة مع مصر حول اقتسام مياه النيل، كما يعيدنا هذا التصعيد المبيت، والخلافات المفتعلة من بعض دول الحوض مع مصر حول السدود والحصص المستقبلية، التي تهدد حصة مصر من المياه وتهدد مستقبل الامن المائي لمصر، بالضرورة الى البعد الصهيوني وذلك الدور التخريبي الذي […]

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