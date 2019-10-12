الرئيس برهم صالح يجري اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة

2019/10/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لبحث آخر تطورات العمليات العسكرية التركية على سوريا.

وبحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة، التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.

وأكد الرئيس صالح ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية، ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم، مبديا استعداد العراق للعب دور في إحلال السلام، مشددا على ضرورة اللجوء الى حلول سلمية ودبلوماسية.

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