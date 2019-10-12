المدرب عمار علي: الصناعات جاهز لخطف درع الدوري

2019/10/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

اكد مدرب الصناعات الكهربائية جاهزية اللاعبين لخطف درع دوري الشباب بكرة القدم ضمن اللقاء المرتقب الذي ينتظره في النهائي مع النفط المقررة اقامته بعد الزيارة الاربعينية.

وقال عمار علي لـ(الصباح الرياضي): هذا الموسم الثالث لنا ضمن دوري الشباب اذ تمكنا في موسم 2017 من الفوز بلقب دوري العراق بعد تصدر فرق منطقة بغداد والفوز في المباراة النهائية على بطل دوري العراق فريق الجماهير من كربلاء وفي الموسم الماضي وصلنا الى المباراة النهائية وخسرنا من الزوراء مؤكدا اننا نحرص على رفد الخط الاول للصناعات باللاعبين ومثال على ذلك الحسن عادل وعباس باسم مبينا انه تم استدعاء لاعبنا محمود احمد الى المنتخب الاولمبي والان هو متواجد في قطر موضحا ان تدريبات المنتخب تقام على ملعب الكشافة والتحدي وانه كان من المقرر ان تقام المباراة اليوم ولكن الاتحاد قرر تأجيلها الى ما بعد الزيارة الاربعينية، وعن اقامة مباراة تجريبية خلال الفترة المقبلة اوضح ان الوقت لايسمح باجراء مباريات ودية وسوف نركز على تكثيف الوحدات التدريبية صباحا ومساء الاولى تختص باللياقة البدنية والحديد والثانية تهتم بالامور الفنية.

وثمن المدرب عمار علي سلمان جهود ملاك الفريق التدريبي المساعد المؤلف من عدي خضير ومازن حميد ومدرب حراس المرمى فوزي كاظم وعلي سهل مدرب اللياقة ومشرف الفريق عدنان منهل، ورئيس النادي علي خلف، لما بذلوه من جهود في سبيل تعزيز العمل وقيادة الفريق الشبابي إلى تحقيق افضل النتائج والوصول الى النهائي، معرباً عن ثقته في خطف لقب بطل دوري شباب العراق بكرة القدم.

من جانبه اوضح مساعد مدرب الصناعات الكهربائية عدي خضير لقد تمكنا من تحقيق نتائج ايجابية خلال المباريات الماضية واستطعنا تصدر مجموعتنا الاولى بكل جدارة وحققنا الفوز على فرق لها مكانتها في دوريات الشباب للمواسم الماضية مشيرا الى ان المرحلة الاولى سجلت الفوز على الجوية بطل النسخة الماضية بثلاثة اهداف مقابل هدف والتعادل مع الحدود بهدف، والفوز على الكرخ بستة اهداف مقابل هدفين، والتغلب على فريق الحسين بثلاثة اهداف مقابل هدفين والتعادل مع امانة بغداد بهدف وحيد مشيرا الى ان المستوى الفني والبدني للاعبين تصاعد من مباراة الى اخرى وهذا ما لمسناه في ادوار المرحلة الثانية اذ استطعنا اجتياز الحدود بثلاثية نظيفة وتكرار الفوز على شباب الصقور بهدف واحد، وعلى الكرخ بهدفين مقابل هدف، وعلى فريق الحسين برباعية مقابل هدفين، وعلى امانة بغداد بهدف واحد، ومن الاحصائيات نجد ان الصناعات لم يخسر اية مباراة خلال المرحلتين بينما حقق الفوز في جميع المباريات بالمرحلة الثانية.

واشار خضير الى ان الصناعات تصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 34 نقطة وبالتالي فانه سيواجه متصدر ترتيب المجموعة الثانية شباب النفط الذي قدم هو الآخر مستوى جيدا في مجموعته متوقعا ان تكون المباراة النهائية متميزة من الناحية الفنية والبدنية موضحا ان هذه النتائج التي حققها شبابنا جاءت بعد الدعم المتواصل من قبل الهيئة الادارية وباشراف مباشر من قبل علي خلف رئيس النادي وتذليل الصعوبات التي تواجه الوحدات التدريبية وتهيئة الامور اللوجستية والمادية.

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