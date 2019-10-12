كوركيس: لاعبونا بأتم الجاهزية لانتزاع نقاط الفوز

2019/10/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

وصل منتخبنا الوطني لكرة القدم الى العاصمة الكمبودية فنوم بنه صباح السبت الماضي لمواجهة فريقها ضمن الدور الثالث من مرحلة التصفيات المزدوجة لامم اسيا وكاس العالم في قطر 2022 .

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في اتصال خص به « الصباح « من العاصمة الكمبودية : ان وفد المنتخب وصل الى فنوم بنه في الثامنة من صباح السبت الماضي (توقيت كمبوديا ) ، وان اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية ولا توجد اي اصابة تعيق او تمنع مشاركة اي لاعب في المباراة .

واضاف كوركيس : الجميع مصمم على تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الثلاثاء والفوز وحده هو مطلب الجميع هنا ، مؤكدا ان الوفد وصل بطائرة خاصة الى كمبوديا قللت كثيرا من الجهد الكبير الذي كان سيبذل فيما لو حضر الفريق بالطرق الاعتيادية والنزول في مطارات الدول ( ترانزيت ) تصل في بعض الاحيان الى ساعات طويلة ، مبينا ان الرحلة الى كمبوديا استغرقت 11 ساعة ، بينما كانت ستصل الى 22 ساعة في الرحلات الاعتيادية .



وتابع كوركيس « المنتخب اجرى اولى وحداته التدريبية في السادسة والنصف من مساء السبت الماضي في الملعب الرئيس للمباراة (اولمبيك ستوديوم ) ذي النجيل الصناعي ، بتواجد جميع اللاعبين ، بينما سيخوض وحدته التدريبية الرئيسة تحضيرا للمباراة اليوم الاحد .



وقدم المدير الاداري للمنتخب الوطني في ختام اتصاله شكره للحكومة العراقية على مبادرتها في تهيئة طائرة خاصة للمنتخب واثنى على جهود وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ووكيله عصام الديوان وكذلك شكره الى مدير شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي ذلل كل الصعوبات في مهمة وفدنا .



وكان منتخبنا قد تغلب على هونغ كونغ في جذع النخلة بالبصرة (2 / 0 ) في الجولة الثانية جاءا بامضاء مهند علي وعلي عدنان ، بينما تكبدت كمبوديا خسارة كبيرة امام ايران في ملعب ازادي بطهران ( 14 / 0)، ويحتل منتخبنا المركز الثاني في مجموعته ب 4 نقاط ، بعد ايران التي تحتل المركز الاول ب 6 نقاط، وتحتل البحرين المركز الثالث بفارق الاهداف عن منتخبنا ثم هونغ كونغ رابعا وكمبوديا خامسا واخيرا بنقطة واحدة .

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