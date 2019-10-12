العبادي “مستغرب” من اتهام الحكومة للمتظاهرين بـ”التآمر”

2019/10/12 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستغرب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، تناقض الحكومة في اتهامها للمتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وإعلان الحداد عليهم.‏وقال العبادي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “اتهام المتظاهرين بالتإمر مرفوض وما حصل من قتل وقمع واعتقالات ومصادرة ‏للحريات امر خطير سنقف ضده بقوة، والتظاهرات تعبير عن احتياجات ويجب الاستماع للمطالب ولا نمنعهم من ايصال اصواتهم”.‏وأضاف البيان أن “ما حصل امر خطير فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها واساءة للديمقراطية التي دفع ابنائنا التصحيات من ‏اجلها وان الاستمرار بهذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة”، لافتًا إلى أن “البلد بحاجة الى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية كما ‏حصل حاليا لان سوء الادارة والفساد سيجعل البلد بانهيار”.‏

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