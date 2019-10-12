صالح يبحث دوليا عملية “نبع السلام”: تصعيد خطير يهدد الامن الاقليمي

2019/10/12 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الامين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية.وقال مكتب صالح في بيان تلتقه “كلكامش برس” إن “اتصالا جرى رئيس الجمهورية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، استعرضت خلاله التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين”.كما بحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب البيان، “التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي”.وأكد الرئيس “ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم”.

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