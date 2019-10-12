العبادي : اتهام المتظاهرين بالتآمر مرفوض وما حصل من قتل وقمع واعتقالات ومصادرة للحريات امر خطير وسنقف ضده بقوة

2019/10/12 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفض، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، اتهام المتظاهرين بالتآمر، مبينا ان التظاهرات تعبير عن احتياجات ويجب الاستماع للمطالب ولا نمنعهم من ايصال اصواتهم.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، ان "العبادي اكد في كلمته خلال استقباله مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، ان ما حصل امر خطير فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها واساءة للديمقراطية التي دفع ابنائنا التصحيات من اجلها وان الاستمرار بهذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة .

واوضح ان "البلد بحاجة الى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية كما حصل حاليا لان سوء الادارة والفساد سيجعل البلد بانهيار".

واستغرب من ان "الحكومة تتهم المتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وفي نفس الوقت تعلن الحداد عليهم".

فيما ابدى الوفد الضيف "رفضه للاجراءات القمعية ضد المتظاهرين وان الحكومة خالفت جميع مواثيق حقوق الانسان".

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