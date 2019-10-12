2019/10/12 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/12 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن ضبط عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).