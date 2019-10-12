سوريا الديمقراطي: هجوم تركيا انعش داعش

2019/10/12 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد إن هجوم تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم الدولة الإسلامية ودعت دول التحالف التي تقاتل هذا التنظيم إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.

وقال ريدور خليل القيادي الكبير في قوات سوريا الديمقراطية في بيان بثه التلفزيون إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.

وقال خليل ”الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش (الدولة الإسلامية) بل أنعشها ونشط خلاياها في قامشلو والحسكة وكل المناطق الأخرى“، مشيرا إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.

وأضاف ”ما زلنا إلى الآن نتعاون مع التحالف لمحاربة داعش، إننا الآن نحارب على جبهتين، جبهة الغزو التركي وجبهة داعش“.

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