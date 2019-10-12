بسبب المالية.. منفذ القائم “معطل” بعد نحو 20 يومًا من افتتاحه ‏

2019/10/12 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

كشف رئيس المجلس المحلي لقضاء القائم ناظم المحمدي، السبت، عن عدم بدء التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذ القائم ‏الحدودي إلى الآن رغم افتتاح المعبر منذ أكثر من ٢٠ يومًا.



‏وقال المحمدي لـ”لكلكامش برس” إن “منفذ القائم الحدودي لم يباشر بعمليات دخول وخروج البضائع التجارية بين البلدين باستثناء حركة ‏عبور المسافرين ذهابا وإيابا”.



‏وأضاف المحمدي أن “عدم وجود مصرف حسابي في مدينة القائم أخَّر من عمليات النقل التجاري وسير المركبات المحملة بالبضائع”، لافتاً ‏إلى أن”حكومة الأنبار المحلية طلبت من وزارة المالية بالموافقة على فتح مصرف في المدينة من أجل إيداع الأموال التابعة لمنفذ القائم ‏بالمقابل لم تتم موافقة الوزارة إلى الآن لأسباب غير معلومة”.‏يذكر أنه تم افتتاح معبر القائم الحدودي الذي يربط العراق مع سوريا في ال٣٠ من أيلول الماضي

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