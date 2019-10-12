أردوغان الباحث عن ضالّته

2019/10/12 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفي وأكاديمي فلسطيني يبدو أن الرئيس أردوغان قد حسم أمره وبدأ بتصدير الرسائل السياسية والعسكرية، لجهة النية بشن عملية عسكرية شرق الفرات للقضاء على التواجد الكردي ممثلاً بقوات قسد، الإعلان عن اندماج الجيش الوطني والجبهة الوطنية التحرير، وتكامل خيارات المواجهة بين فصائل درع الفرات وغصن الزيتون في منطقة تل أبيض، هو يشكل التمهيد الفعلي […]

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