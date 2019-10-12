شرطة نينوى تلقي القبض على إرهابي داعشي في أيمن الموصل

2019/10/12 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، أن شرطة نينوى القت القبض على إرهابي داعشي في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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