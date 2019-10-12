العثور على 43 عبوة ناسفة وأعتدة مختلفة في كركوك

2019/10/12 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عثرت قوة أمنية، اليوم السبت، على أكثر من 40 عبوة ناسفة مختلفة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته "الغد برس" ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع قوة من اللواء ١٢ شرطة اتحادية ومفرزة معالجة المتفجرات من اللواء ذاته، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة شرعت بتفتيش قرية المنصورية وقرية السدة التابعتين لقضاء الدبس بمحافظة كركوك".

وعثرت القوة الامنية "على ٢٥ عبوة ناسفة نوع بلازما و١٨ عبوة اخرى اسطوانية و٩ صواريخ ولغم ضد الدروع ومساطر مع بطارية عدد٣٠ وجليكانين c4 و١٥ مقذوف حربي وسبحة، وقد تم معالجة المواد من قبل الجهد الهندسي المرافق، دون حادث يذكر"

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