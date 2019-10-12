صالح يجري اتصالاً مع امين الامم المتحدة حول تطورات الأوضاع في العراق والأزمة السورية

2019/10/12 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وذكر بيان رئاسي، تلقته الغد برس انه “جرى، خلال الاتصال، استعراض التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين”.

كما بحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة “التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي”.

وأكد الرئيس صالح “ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم”.

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