تعرف على موعد نهاية العالم بحسب نبوءة اسحاق نيوتن

2019/10/12 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} إسحاق نيوتن، مؤلف الفيزياء الكلاسيكية، في أعماله عن اللاهوت، أن نهاية العالم لن تأتي قبل عام 2060، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن موقع "وان".

ونشر إسحاق نيوتين أبحاثه عن اللاهوت في نهاية حياته، على الرغم من أنه أجرى ذلك قبل فترة طويلة من ذلك.



وشرع نيوتن في تلك الأبحاث بعدما درس اللغة العبرية؛ ليحلل بعد ذلك الكتاب المقدس على أساس منهجية علمية، ومع مراعاة الحسابات الفلكية المرتبطة بالكسوف الشمسي، وكذلك التحليل اللغوي، وعلق أيضا على أحدث كتب العهد الجديد "سفر رؤيا يوحنا".



وغالبا ما كان يسمى الكتاب "سفر رؤيا يوحنا" بكتاب نهاية العالم أو الوحي، كونه يتكلم الكتاب عن ولادة المسيح الدجال، وقيامة المسيح، وعن يوم القيامة.كما يتطرق الكتاب إلى نهاية العالم، لافتا نيوتن في كتاباته أن نهاية العالم لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجد ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم، فيما يشكك عدد من العلماء صحة تلك المعلومات.انتهى

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