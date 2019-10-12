إيران: أكثر من 4 مليارات دولار صادراتنا الى العراق في ستة اشهر

2019/10/12 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية مسعود كمالي اردكاني يوم السبت، أن الدول العربية تستحوذ على نحو 16 مليار دولار من صادرات البلاد الى دول الجوار التي تلامس 24 مليار دولار، اي بنحو الثلثين.

وذكر في تصريح صحفي اليوم، أن الصادرات الايرانية الاساسية للدول العربية تشمل المواد الغذائية والمعادن والبتروكيماويات والمواد الانشائية.

وحول مدى تأثير الحظر الاميركي على صادرات ايران للدول العربية، اوضح اردكاني أن الحظر خلق قيودا في بعض الاسواق مثل السوق القطرية، غير انه محدود، فيما شهدت الصادرات نموا في اسواق اخرى، حيث إن صادرات ايران للعراق بلغت 4.6 مليارات دولار في الشهور الستة الماضية، مضيفا أن "حصتنا في هذه السوق تخطت المنافسين الاقليميين والدوليين".

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