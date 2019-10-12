احذروا فئة الشباب ربما تنتفض…قراءة في الانتخابات التشريعية في تونس

2019/10/12 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي بن يونس بن حديد كما كان متوقعا، كان الإقبال على الانتخابات التشريعية في تونس باهتًا جدًّا، فلم يقدم الشباب التونسي ذكورا وإناثا على هذه الانتخابات التي يراها نوعا من العبث السياسي في وقت تعيش فيه تونس أزمات سياسية واقتصادية كثيرة، وقد بينت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن 41 % فقط من عدد الناخبين توجهوا […]

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