أنقرة ترد على الأمين العام لجامعة الدول العربية حول الأحداث في سوريا

2019/10/12 | 20:07

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بغداد اليوم _ متابعة

عدت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن تصريحات أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التي وصف فيها العملية العسكرية التي تجريها تركيا في شمال شرق سوريا بـ"الاحتلال"، أنها "شراكة لتنظيم إرهابي وخيانة للعالم العربي".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي في بيان ، إن "وصف أمين عام الجامعة العربية تركية بالمحتل بدلا من التنظيم الإرهابي الذي يعتدي على وحدة الأراضي السورية يعتبر شراكة في جرائم هذا التنظيم وخيانة للعالم العربي".

وأضاف أقصوى " أمين عام الجامعة العربية يدعم الإرهابيين الذين يسعون إلى تقسيم الوطن العربي بدلا من الدفاع عن حقوق السوريين العرب".

وأطلقت القوات التركية يوم الأربعاء الماضي، 9 تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المشمولة بالعملية، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أدانت الجامعة العربية هذه العملية، التي لاقت معارضة وتنديد إقليمي ودولي، وذلك بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، وبينهم الوزير العراقي محمد علي الحكيم، بشأن التوغل التركي في الأراضي السورية.

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