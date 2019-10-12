2019/10/12 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت غوغل مجموعة جديدة من أدوات الخصوصية للمستهلكين لبعض من أكثر خدماتها استخدامًا، بما في ذلك: خرائط وغوغل، ويوتيوب، والمساعد الرقمي (غوغل أسيستنت).



وقالت في منشور على مدونتها إن الأدوات الجديدة تهدف إلى السماح للمستخدمين بالتحكم في البيانات التي تجمعها غوغل من أولئك الذين يستخدمون خدماتها، أو منعها من جمع تلك البيانات، وذلك في بعض الحالات.



وإلى خدمة الخرائط، أضافت غوغل خيار (وضع التخفي) Incognito Mode الذي يعمل بطريقة مماثلة لتلك المتوفرة في متصفح الويب كروم، وحديثًا لموقع يوتيوب.

ويمكن الوصول إلى خيار (وضع التخفي) من القائمة التي تظهر عندما ينقر المستخدم على صور الملف الشخصي في (خرائط غوغل).



هذا؛ وسوف تتوفر الميزة لمستخدمي أندرويد خلال شهر تشرين الأول الحالي، على أن تتوفر لمستخدمي نظام (آي أو إس) في وقت لاحق.



وعلى موقع يوتيوب، أضافت القدرة على الحذف التلقائي لسجل البحث على الموقع.



وهذا يعني إمكانية تحديد مدة زمنية معينة يمكن ليوتيوب الاحتفاظ بسجل البحث خلالها، ثم حذف السجل تلقائيًا فور انقضاء المدة.



وتمتد المدة من 3 أشهر إلى 18 شهرًا.



كما يمكن اختيار حذف السجل يدويًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل تعزز الخصوصية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل تعزز الخصوصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).