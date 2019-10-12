«بزنيس فابريك».. هاتف اتصال تجاري للعاملين المتنقلين

2019/10/12 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكساس/ أ ف ب

أعلنت «مافينير»، الشركة الوحيدة في القطاع التي تقدم البرمجيّات والحلول المتكاملة للشبكات القائمة على السحابة، عن طرح «موبايل بزنيس فابريك»، وهو إطار عمل برمجي ديناميكي ومرن لاتصالات الأعمال تم تصميمه لتلبية الاحتياجات الرقمية المتطورة لدى الشركات، مع تحوّل التنقلية إلى محرك رئيس وأساسي وتغيّر طلبات العملاء.

أعمال متكاملة

ويتألف «موبايل بزنيس فابريك» من «مافينير» من مجموعة حلول أعمال متكاملة تركّز على تمكين العاملين المتنقلين الذين لا يجلسون وراء المكتب

لأداء عملهم لصالح الشركات من جميع الأحجام - من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الشركات الكبيرة.



وتدمج هذه المجموعة وظائف الصوت

عبر الجوال، والفيديو عبر الجوال، وخدمات

الاتصالات الغنية، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، والاستجابة الصوتية التفاعلية،

وروبوتات الدردشة، ومنصة «سبام شيلد»

لإدارة الاحتيال ومحفزات تحقيق الدخل ضمن

عروض سحابية آمنة وتتمتع بموثوقية عالية للغاية.

تُضاف إلى هذه الوظائف إلى قدرات التمكين الرقمي لتوفير الاتصالات، واستقبال عملاء جدد، وإعداد الفواتير عبر واجهة بديهيَّة متعددة القنوات.



وتسهم هذه الوظيفة المدمجة في الحؤول دون عمليات التكامل الطويلة والمعقدة والمكلفة مع أنظمة دعم الأعمال القديمة القائمة التي يستخدمها مزودو الخدمات أو شركاء القنوات، ما يسرع وقت الوصول إلى السوق والوقت اللازم لتحقيق العائدات.

تجدر الإشارة إلى أن حلول «موبايل بزنيس فابريك» من «مافينير» منتشرة أو هي قيد النشر لدى العديد من مشغلي شبكات الجوال من المستوى الاول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والهند واليابان.

الشبكات الأصيلة

وقال غيلوم لو مونيه، نائب الرئيس الأول والمدير العام لحلول الشركات الجوالة لدى «مافينير» بهذا الخصوص: «تتمثل رؤية ‹مافينير› في إعادة رسم معالم اقتصاديات شبكات الجوال وتسريع عملية تحويل أعمال شبكات البرمجيات الخاصّة بمشغلي شبكات الجوال وشركاء القنوات».

وأضاف: «تعتبر ‹موبايل بزنيس فابريك› حافظة متسقة توفر تجارب قائمة بالفعل على الشبكات الجوالة الأصيلة وتلبي احتياجات قاعدة المستخدمين من العاملين المتنقلين الذين لا يجلسون وراء المكتب لأداء عملهم بهدف توليد إيرادات إضافية، وحماية قاعدة عملائهم الحالية والحد من انزعاج العملاء».

ويقوم «موبايل بزنيس فابريك» من «مافينير» بقلب المعادلة من خلال حافظة من الوظائف القائمة على الشبكات الجوالة الأصيلة لا تتطلب مسؤولين عن تكنولوجيا المعلومات أو أي استثمارات في الأجهزة أو إدارة الأجهزة المعقدة، وتوفّر عملية استقبال عملاء جدد سلسة للمساعدة على تسريع الوقت اللازم لتحقيق الأرباح.

حل مبتكر

من جهته، قال ماريك واسيلوسكي، نائب الرئيس الأول لـ «جلوبال إنتربرايز تشانل»: «باعتباره حلاً مبتكراً ومرناً قائماً على البرمجيات كخدمة، تسمح حافظة ‹موبايل بزنيس فابريك› من ‹مافينير›لشركائنا العالميين بخدمة سوق المؤسسات وكذلك شريحة الشركات والصغيرة والمتوسطة الحجم المحرومة من الخدمات.



وتسهم حلولنا القادرة على إحداث تغيرات جذرية والمصممة للعاملين المتنقلين الذين لا يجلسون وراء المكتب لأداء عملهم - ممن يتمتعون بعقلية أريد القيام بذلك بنفسي وأريد ذلك الآن- في تبسيط عملية استقبال عملاء جدد، وإزالة التعقيدات الإدارية، وفي نهاية المطاف، تركز على إضافة نتائج أعمال إيجابية».



وتشمل حافظة «موبايل بزنيس فابريك» التي طُرحت في الأسواق الحلول التالية:.



مراسلات الأعمال عبر الجوال - وهي منظومة مراسلات الأعمال كخدمة تمكّن مشغلي شبكات الجوال من تلبية احتياجات العلامات التجارية للتواصل مع العملاء على قناة المراسلة عبر الجوال - بما في ذلك الحملات التسويقية (من التطبيقات إلى الأشخاص «إيه تو بيه») وروبوتات الدردشة - مما يساهم في تحسين منظومة شركاء مراسلات الأعمال وفق خدمات الاتصالات الغنية («آر بي إم») من «مافينير» للحصول على الإيرادات بشكل أسرع.



وتهدف اتصالات الأعمال عبر الجوال - إلى مساعدة الشركات من جميع الأحجام على الحد من أعداد فرص العمل الضائعة من خلال إنشاء مركز اتصال عبر السحابة متعدد القنوات، ذات العلامة البيضاء ومصمم للوصول السريع والسهل إلى الحلول.



ويتيح هذا الحل تفاعلات متعددة القنوات مع العملاء (عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو الدردشة، أو الرسائل النصية، أو التواصل الاجتماعي)؛ من خلال النشر السريع باستخدام القوالب المدمجة مسبقًا وعمليات دمج واجهة برمجة التطبيقات ضمن الأدوات الشائعة ومنصات الذكاء الاصطناعي.

لمحة عن «مافينير»

تُعتبر شركة «مافينير» الشركة الوحيدة في القطاع التي تُقدّم البرمجيّات والحلول المتكاملة للشبكات القائمة على السحابة.



وتركّز الشركة على تسريع عمليّة تحوّل برمجيات الشبكات وإعادة رسم معالم اقتصاديات الشبكات لمزودي خدمات الاتصالات من خلال تقديم حافظة منتجات متكاملة عبر مختلف طبقات البنية التحتيّة للشبكات.



ومن خلال توفير طبقات الخدمات والتطبيقات لشبكات الجيل الخامس «5 جي» وصولاً إلى البنية الأساسية للحزمة «باكيت كور» وشبكة النفاذ الراديوي «آر إيه إن»- تحتل «مافينير» مكانة ريادية في مجال حلول الشبكات المتطورة والقائمة على السحابة، ما يُوفّر تجارب مبتكرة وآمنة للمستخدمين

النهائيين.

ومن خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال خدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات التطور طويل الأمد («في أو إل تي إي»)، وخدمات الاتصالات الصوتية عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية («في أو واي فاي»)، والمراسلة المتطورة («آر سي إس»)، والهوية المتعددة «مالتي آي دي»، وحزمة البيانات المتطورة الافتراضية الأساسية («في إي بيه سي»)، وحلول شبكة

النفاذ الراديوي الافتراضية، تسهم «مافينير» في تسريع عملية تحول الشبكات لما يزيد عن 250 عميلاً من مزودي خدمات الاتصالات في أكثر من 130 بلداً، مقدمةً خدماتها لأكثر من 50 في المائة من المشتركين في

العالم.

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