تسمية حكم لقاء العراق وكمبوديا

2019/10/12 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سمى الاتحاد الآسيوي، حكم مباراة العراق وكمبوديا في التصفيات المزدوجة.

وتم تسمية الحكم الياباني {جومبي} لقيادة المباراة التي تضيفها كمبوديا.ووصل المنتخب العراقي إلى كمبوديا تحضيرا للمواجهة التي ستجمع المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على هونج كونج {2 ـ 0} في البصرة بالجولة الثانية، ورغم الأداء الضعيف للفريق إلا أنه خرج من المباراة بـ3 نقاط.انتهى

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