2019/10/12 | 20:25

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بالصور..



شباب ينصبون لافتات على طريق الزيارة لتنبيه السائقين

تأریخ التحریر: : 2019/10/12 20:12

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{بغداد: الفرات نيوز} نصب شباب متطوعون لافتات تنبه السائقين في محافظة ميسان.

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