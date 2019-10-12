اصابة مدني بعد تسليب سيارته جنوب شرقي بغداد

2019/10/12 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدني بعد تسليب سيارته من قبل مسلحين جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسليب عجلة مدني من قبل مسلحين بعد اصابته بطلق ناري اثناء مروره ضمن منطقة المدائن".يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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