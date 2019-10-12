فضيحة الفيديو

2019/10/12 | 20:38

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بغداد اليوم - متابعة

تجاهل ديشان استدعاء كريم بنزيما لمنتخب فرنسا منذ عام 2015 بسبب قضية فالبوينا وما زال حازما...





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