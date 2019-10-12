العبادي يحارب اتهامات الحكومة للمتظاهرين..نستغرب قتل المحتجين واعلان الحداد عليهم!

2019/10/12 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اوجدت التظاهرات التي خرجت منذ الاول من الشهر الحالي حالة من “التشفي” لدى بعض القوى السياسية التي تعارض المنهج الذي تعمل به حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي تحاصر امكانياتها وقدرتها على الاستجابة السريعة لمطالب المحتجين.رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي ذهب بائتلاف “النصر” لمعارضة الحكومة من اجل تقويم عملها […]

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