2019/10/12 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة واحدة تفصل رونالدو عن رقم أسطوري العواصم ـ وكالات: حققت هولندا فوزاً دراماتيكياً وثميناً أمام ضيفتها أيرلندا الشمالية «العنيدة» بنتيجة (3-1) سمح لها باعتلاء الصدارة ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2020.على ملعب فيينورد، بادر الضيوف بخطف هدف التقدم برأسية لجوش ماغينيس (75) قبل أن ينجح أصحاب الأرض في قلب الطاولة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطواحين الهولندية تتزعم المجموعة الثالثة.. وسقوط إنجلترا امام تشيكيا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطواحين الهولندية تتزعم المجموعة الثالثة.. وسقوط إنجلترا امام تشيكيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).