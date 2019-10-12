يورجن كلوب يحافظ على جائزة الأفضل بالبريميرليج

2019/10/12 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يحتفي بمرور 4 اعوام على تعاقده مع المدرب الألماني لندن ـ وكالات: حصل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على جائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أيلول الماضي.وأبرز الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حصول كلوب على الجائزة المقدمة من «BarclaysFooty».وأشار حساب «البريميرليج» إلى أن كلوب حافظ على الجائزة للشهر الثاني ...

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