الوطني يلاقي كمبوديا بعد غد في التصفيات المزدوجة

2019/10/12 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران يحقق فوزا ساحقا ..ومبخوت يكسر رقما صمد 22 عاما بغداد ـ الصباح الجديد وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم أول أمس إلى كمبوديا استعداداً لملاقاة أصحاب الأرض في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023..وبدأ منتخبنا استعداداته للمباراة التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ...

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