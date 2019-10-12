2019/10/12 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الهجرة النيابية أن الواجب الانساني يحتم على الجميع استقبال اللاجئين السوريين نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة القصف التركي.

وقال عضو اللجنة حسين نرمو، إن الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان تنسقان لاستقبال العوائل اللاجئة وتوفير كافة المستلزمات لهم، مضيفا أن العراق يتعاون مع المنظمات الدولية التي ترغب بإنشاء المخيمات وهنالك تفاهم لتوزيعها على مناطق ناحية ربيعة بمحافظة نينوى ومخيمات أخرى بمحافظة دهوك وسيتم نقل الآخرين منهم إلى محافظة السليمانية داخل إقليم كردستان.

وأشار نرمو، الى ان عدد المخيمات سيكون وفقا لعدد العوائل اللاجئة من سوريا وهذا ما ستحدده الأيام المقبلة بعد بدء التوغل التركي في سوريا.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة النيابية: بغداد وأربيل تنسقان العمل لاستقبال العوائل السورية النازحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة النيابية: بغداد وأربيل تنسقان العمل لاستقبال العوائل السورية النازحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).