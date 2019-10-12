عبد فلك في أول ظهور له مع ولده

2019/10/12 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

في أول ظهور للفنان عبد فلك مع ولده حسن في أغنية مشتركة حملت عنوان “ما لاقي حب” وهي من كلمات عصام كريم والحان حازم شهيد والتوزيع الموسيقي مهند غازي.

فاجأ الفنان عبد فلك الجمهور بظهور ولده في اول اطلالة له على المستمعين في أغنية حملت مضامين إنسانية، فالاغنية تعد محاورة غنائية بين جيلين بشأن موضوع الحب بين اليوم والامس.

ومن المؤمل ان تصور هذه الاغنية فيديوكليب في الايام المقبلة.

وعن هذه الاغنية وظهور المطرب الشاب حسن تحدث الفنان عبد فلك قائلا: “هي أغنية فيها مضامين اجتماعية وانسانية وبلغة جميلة معبرة، تعكس وجهة نظر ورؤية جيلين ازاء موضوعة الحب، بحوار غنائي بين الأب والابن..



تعكس نظرة الجيل القديم الذي كان حبه يتسم بالعذرية والاخلاص وصفاء النية، وبين نظرة الجيل الجديد، الذي فقد الثقة بالحب ويعيش الخوف والانكسار الذاتي ونفسية متأزمة سلبية تجاه الحبيب، ناتج عن طغيان ثورة التكنولوجيا والاتصالات والتواصل الاجتماعي..



التي اثرت بشكل سلبي على القيم الروحية والانسانية للمجتمع.

ويختم عبد فلك حديثه بأن الاغنية هادفة ومعبرة بنص كتبه الشاعر عصام كريم بشكل جميل انيق، وهذه الاغنية هي بمثابة النافذة التي سيطل منها ولدي حسن الى الساحة الفنية، الذي يعشق الفن والغناء، والحكم على جمال صوته وادائه متروك للجمهور واتمنى له الموفقية والنجاح في مشواره الفني.

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