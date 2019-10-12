استثمار النجف: المحافظ وجهنا بمخاطبة الداخلية لبيان أسباب سحب فحص جهاز المخدرات من المطار

2019/10/12 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت هيئة استثمار النجف الاشرف، اليوم السبت، أن المحافظ لؤي الياسري، طالبنا بمفاتحة وزير الداخلية لايضاح أسباب سحب جهاز فحص المخدرات من مطار المحافظة.





وذكر مدير الهيئة، ضرغام كيكو لـ"الغد برس"، انه " خاطب مكتب المحافظ الياسري مطالبا اياه بالتدخل في شأن سحب جهاز فحص المخدرات من مطار النجف الاشرف، وبيان أسباب هذه الخطوة الخطيرة"، لافتا إلى أن " المحافظ الياسري لم يتدخل بالموضوع وطالبنا بمفاتحة وزارة الداخلية الاتحادية لبيان تلك الأسباب ".

وأضاف، أن " مطار النجف الدولي سيستقبل خلال فترة الذروة من الزيارة الأربعينية قرابة الف رحلة جوية وكلها ستدخل البلاد عن طريق هذا المنفذ الرسمي دون المرور بجهاز فحص المخدرات، مايعني أن اي شخص يحمل المخدرات سيدخلها إلى البلاد دون حسيب او رقيب".

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