برلماني يقسم على حكومة عبد المهدي بالفشل والظلم والسرقة

2019/10/12 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق اقسم عضو مجلس النواب يوسف الكلابي على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالفشل والظلم والسرقة.واورد الكلابي منشورا على حسابه في “فيسبوك” بعنوان (تنويه)، ” انا اول نائب معارض مستقل ..اقسم بالله انها حكومة محاصصة ظالمة فاشلة سارقة… ومسرحية التعديل الوزاري مسرحية سخيفة”.

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