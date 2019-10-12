2019/10/12 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية مسلسل أعادة دولة الخلافة للعب دورها بعد الأجتياح التركي لا غرابة فيما أذا عدنا بالزمن قليلا ألى الوراء لنتتبع خطوات تجميع مجرمي دولة الخلافة معززين مكرمين من ساحات أجرامهم ألى معسكرات مؤقتة من مواقعهم على الحدود السورية اللبنانية حيث بلغ عدد المسلحين مع عوائلهم 1777 مع أسلحتهم الخفيفة وتم نقلهم في 17 حافلة و10 سيارا أسعاف لجرحاهم ومرضاهم لقد تم تأمين عبور مسلحي داعش بعد الأتفاق بالأستسلا......

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