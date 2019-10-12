2019/10/12 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام أحجية الثورة المصرية ؟!لن تكتمل ثورة فى وجود الاخوان، ولن تستقر ثورة اذا ما استبعد الاخوان؟!سعيد علامالقاهرة، السبت 12/10/2019مملايين من المصريين ضد الاخوان، سواء بسبب مواقفهم الشخصية المباشرة، او بسبب الشحن الاعلامى على مدى سنوات، وفى نفس الوقت هناك ملايين من المصريين مع الاخوان، سواء بأنتمائهم المباشر للجماعة، او بسبب قناعاتهم وتعاطفهم وارتباطاتهم مع الاخوان.......

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