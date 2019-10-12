اللجنة الحكومية تباشر بالتحقيق في أحداث التظاهرات وتؤكد على شفافيتها

2019/10/12 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة في البلادت وتسببت بمقتل 108 أشخاص وجرح اكثر من 4 الاف شخص بينهم عناصر أمن.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للفرات ان "اللجنة الغاية منها الوقوف على النتائج او ما حصل في المظاهرات وكذلك الاحداث المؤسفة التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين وما سقط عنه من ضحايا".وأكد ان "اللجنة باشرت اعمالها وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة الذي استجاب فورا لطلب المرجعية الدينية العليا" مشدداً على ان "القوات المسلحة تتمتع بشفافية".وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت بعد منتصف ليلة البارحة عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.وقالت القيادة في بيان "بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء {العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع} ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن {مجلس القضاء الاعلى، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الانسان ،الأجهزة الامنية والاستخبارية} للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت اثناء التظاهرات وادت الى استشهاد واصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الامنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة اعمالها خلال {7} ايام".يشار الى ان المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة أمس الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن "العناصر الخارجة عن القانون" التي أطلقت النار عليهم.وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة إن "المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".وأشار الى "إعلان الجهات الرسمية بانها اصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الامنية من اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الاسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".انتهى

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