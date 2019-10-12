تشكيلة منتخب إسبانيا الرسمية لمباراة النرويج

2019/10/12 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم عن تشكيلته الرسمية لمباراة الليلة التي تجمعه مع منتخب النرويج، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا المقامة عام 2020.

وشهدت تشكيلة “لا روخا” غياب حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، وظهير ريال مدريد الأيمن داني كارفاخال.وستلعب إسبانيا مباراة النرويج بتشكيلة تضم:حراسة المرمى: كيبا.خط الدفاع: نافاس – راؤول ألبيول – سيرجيو راموس – جوان بيرنارت.خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ساؤول نيجويز – فابيان رويز – داني سيبايوس – أويارزابال.انتهى

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