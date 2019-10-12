صالح يدعو الاتحاد الأوربي إلى «تحرك جدي وعاجل» لوقف الحرب التركية على سوريا

2019/10/12 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا الرئيس العراقي #برهم_صالح، اليوم السبت، #الاتحاد_الأوروبي إلى «التحرك بشكل جدي وعاجل» لوقف #العمليات العسكرية التركية في #سوريا.دعوة صالح جاءت في بيانٍ نشره مكتبه الإعلامي، قائلاً: […]

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