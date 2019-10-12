العراق يشارك بإجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

2019/10/12 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العراق، السبت، بإجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة ذات الاقطاب الثلاثة لمؤسسيها العراق ومصر والاردن لمناقشة بيئة العمل للعام الجاري 2019 وأمكانية تعزيز نشاطها في المرحلة القادمة.

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