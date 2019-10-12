الزراعة تمنع استيراد قصبات اللقاح الاصطناعي لوجود اكتفاء ذاتي

2019/10/12 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة، السبت، منع استيراد قصبات اللقاح الاصطناعي لوجود اكتفاء ذاتي.

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