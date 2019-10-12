اتفاق عراقي أردني مصري على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك

2019/10/12 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق العراق والأردن ومصر، السبت، على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك وصولاً إلى تحقيق التكامل في مجال النقل.

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