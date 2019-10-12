2019/10/12 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنافذ ترد على رئيس هيأة استثمار النجف حول نقل جهاز كشف المخدرات من مطار المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنافذ ترد على رئيس هيأة استثمار النجف حول نقل جهاز كشف المخدرات من مطار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).