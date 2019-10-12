مسرحيات وافلام تجسد انتصار الدم على السيف

2019/10/12 | 21:24

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كربلاء / علي لفته

اختتم على قاعة مسرح قصر الثقافة في مدينة كربلاء المقدسة قبل ايام الملتقى الحسيني المعاصر بمشاركة العديد من المسرحيات والافلام القصيرة التي جسدت انتصار الدم على السيف في معركة الطف الخالدة.

وقال معاون مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة حسن الجبوري لـ"الصباح" ان "شعبة المسرح المعاصر التابعة للعتبة الحسينية المقدسة اقامت الملتقى الفني تحت شعار "لنجعل فننا حسينيا ونستلهم من مبادئه اسمى الرسائل والعبر" شاركت فيه العديد من العروض المسرحية والافلام القصيرة واللوحات الحسينية الى جانب اقامة الندوات الفكرية والمعارض الفنية قدمها طلبة الجامعات والمعاهد العراقية للفنون الجميلة والانشطة المدرسية".

وأشار الجبوري الى ان "الملتقى كان متنوعا ومهما واستمر لمدة اربعة ايام وحضرته شخصيات دينية وأكاديمية وفنية من مختلف المحافظات العراقية".

اما الهدف من الملتقى والذي تزامن مع اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع) هو تجسيد انتصار الحق على الباطل والظلم من خلال الاعمال الفنية المشاركة فالمسرح رسالة هادفة نستطيع من خلالها التواصل مع المجتمع .

وختم الجبوري "الفن يعد واحدا من أهم الطرق التوعوية والمؤثر لنشر اهداف الثورة الحسينية".

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