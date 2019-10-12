تركیا والاخوة اللااسلامیة

2019/10/12 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- یقف الطویل بین قصار القامة فیجد نفسھ عملاقآ ممیزآ عنھم وما علیھ سوى التفرد بمھارات خاصة كلعبة كرة القدم او التجوید في قرأة القران فمنذ نشوء الدولة التركیة على اعتاب انھیار الدولة العثمانیة المریضة المریضة ( حسب التعبیر الاوربي بدایة القرن العشرین ) وجدواالاتراك انھم ینتقصون الى الطاقة ولان المنافسة مع دول التحالف المنتصرة في الحرب الكونیة الاولى وسیطرتھا على النفط العراقي فقد وجدو في الكرد رأس الحربة التي لابد وان تحقق لھم الاماني المستقبلیة وطال الانتظار فجاءت الاحتمالات البترولیة في قبرص سببآ في ھجومھا على الیونان والتي رغم انتھاء اوارھا فأن تركیا تشتغل كي تحصل على بضعة ابار ولو الغاز السائل فاشتبكت مع اسرائیل ومصر والیونان من اجل المنافسة المحتدمة في الوقت الراھن واخیرآ جاءت الصفعة الامریكیة والاوربیة التي تمنعھا من التوغل حول قبرص في الایام القلیلة الماضیة فانتبھت لفكرة امریكا حول الحمایة الامریكیة للكرد في شمال شرق وغرب سوریا ولضمان سكوت روسیا سجد امام بوتین محاولا ارضاء غرور الفتى الروسي في اعتذار ثم شراء الاس 400 المقاومة للطائرات .ومستفیدآ من تجربة بوتین في البقاء بالسلطة فواتتھ فرصة التقرب من الخلیج للحصول على موطئ قدم لابل الحصول على ھدیة ثمینة كطائرة الرئاسیة الخاصة من قطر المشتبكة مع نظیراتھا ثم لیقیم قاعدة عسكریة فیھا .

تركیا بقیت تدفع دیونآ تراكمت علیھا بسبب حرب قبرص لكنھا للیوم بالرغم من حروبھا ذات المخالب على pkk لاتحتاج الى مادة لانھا غزت السوق العراقیة وبالذات كردستان بعد ان توقفت الصناعة العراقیة تمامآ .فصارت تركیا المشتبكة تارة مع اسرائیل وتارة مع السعودیة بعد ان حزت رقبة الیونان التي تعاني من ازمة اقتصادیة فترى التحركات الكردیة تغطي نفسھا بالتبادل التجاري فلم ترى تركیا انتعاشآ كالذي تعیشھ من اموال العراق وكردستان .تركیا التي تأخذ اجور التبول في الجوامع وتبیع العصائر في الطائرات صارت تتبرع بأرسال 80 ملیون معمر تركي الى الحج وتقطع لھم رواتب شھریة مجزیة كضمان اجتماعي .فواتتھا للفرصة في تصرفات الرئیس الامریكي لتھجم على شمال سوریا التي لم تكن لیھمھا وداعش یصول ویجول لتقتل 228 في الیوم الاول للھجوم مجزرة ومعھا خباطات كونكریت لبناء سور اسمنتي حول عفرین بأموال قطریة .الكرة الارضیة رجت والصحافة العالمیة ضجت ولا یھم خلیفة باني الدولة التركیة الحدیثة انھا اموال داعش الباقیة في البنوك التركیة بعد مقتل وفرار اصحابھا تركیا ذات الافلاس المزمن تأتیھا الاموال بغتة فقط اریدھا لحظة انتباه اذا كان الكرد بالرغم من الویلات التي تصب علیھم ینھظون من كل كبوة او لیست القوى الغیبییة التي تبحث عنھا تركیا فالكرد منصورون بالرغم مما ترید لھا تركیا ومن یتفق معھا فاذا اجتمع الغرب بكل قواھا والعرب في سادات المال الخلیجیین

علیھا فلن تكون لاعداء الكرد سوى الخیبة والخذلان فبسبب میتة ( الآن الطفل الكردي ) على شواطئھا البحریة ضجت قرائح الادب والشعر في العالم فكیف یتوھم الشقیقة الكبرى للاسلام بأن لیس لھ سوى لعنات المظلومین الكرد

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