“قسد” تدعو التحالف الدولي لإغلاق الأجواء أمام الطائرات التركية

2019/10/12 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس دعت “قوات سوريا الديمقراطية” التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.وأكد مسؤول العلاقات العامة في “قوات سوريا الديمقراطية”، ريدور خليل في بيان له، اليوم السبت، أن القوات ستواصل التعاون مع التحالف ضد تنظيم “داعش”، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على

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