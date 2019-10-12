الهلال الأحمر: مقتل 34 مدنيا واصابة العشرات لغاية الان نتيجة للتغلغل التركي

2019/10/12 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الهلال الأحمر، في المناطق الكردية التي استهدفتها العملية العسكرية التركية، عن آخر احصائية بالضحايا المدنيين خلال العملية.

وأشارت المنظمة في بيان، الى سقوط أكثر من تسعين من الضحايا المدنيين بينهم أربعة وثلاثون قتيلا، إضافة الى إصابة اثنين من العاملين بالمنظمة، نتيجة تواصل العمليات العسكرية التركية، مشيرة الى تعرض مركزين صحيين تابعين للمنظمة في رأس العين وتل ابيض، الى القصف من قبل الطائرات الحربية التركية.

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