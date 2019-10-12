الحداد من اجتماعات برلمانات حلف الناتو : مشاركة العراق في إطار السعي لمواجهة تحديات الشرق الأوسط

2019/10/12 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اجتماعات وأعمال جمعية برلمانات الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور وفد من مجلس النواب العراقي برئاسة بشير خليل الحداد من أجل بحث قضايا مهمة وتبادل الرؤى حول العديد من الملفات التي تخص الجوانب الأمنية والاقتصادية والإستقرار السياسي في العالم بشكل عام.

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