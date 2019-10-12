حمودي: المرجعية هي مصدر اي إصلاح وتغيير حقيقي وعلى السلطات الثلاث العمل برؤيتها

2019/10/12 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، اليوم السبت، تأييده للموقف الحكيم والشجاع للمرجعية العليا في دفاعها عن المظلومين ومطالب المتظاهرين المشروعة، وادانتها الشديدة للعنف، ومطالبتها الحكومة بمعاقبة المعتدين.

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