المنافذ الحدودية ترد: كيف احيل مطار النجف للاستثمار من دون مطالبة المستثمر بتوفير الاجهزة الكافية؟

2019/10/12 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق ردت هيئة المنافذ الحدودية على تصريحات رئيس هيئة استثمار محافظة النجف ضرغام كيكو حول جهاز كشف المخدرات في مطار النجف وسحبه من قبل هيأة المنافذ لغرض صيانته.وذكرت الهيئة في بيان تابعته “يس عراق” ، ان اجهزة فحص الحقائب واجهزة كشف المخدرات يتم العمل عليها من قبل موظفي الهيأة العامة للجمارك وتعود […]

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