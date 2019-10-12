للمتظاهرين المُعتدى عليهم.. طريقة قانونية لمقاضاة “المخالفين”

2019/10/12 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداوضح الخبير القانوني طارق حرب، السبت، آلية إقامة المتظاهرين المعتدى عليهم دعاوى قضائية بالإستناد إلى التسجيلات الفيديوية التي ‏تثبت ذلك.‏وقال حرب لـ”كلكامش برس”، إن “المحكمة تأخذ بالتسجيلات الفيديوية كدليل لإدانة افراد القوات الامنية في الاعتداء على المتظاهرين، ‏ويمكن للمعتدى عليهم إقامت دعاوى امام المحاكم المختصة، وعلى ضوء ذلك توجه المحكمة بإجراء التحقيق”.‏وأضاف حرب أن “الدعوى تكون بحسب مسؤول الجهة المعتدية اذا كانت جيش فعلى وزير الدفاع واذا كانت شرطة فعلى وزير الداخلية ويمكن ‏إقامتها على رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسحلة”، لافتًا إلى أن “التسجيلات الصورية والفديوية لا تعد دليلًا نهائيًا فقد يظهر ما يدحضها، أو ‏ان لم تسبب ضرر للمعتدى عليه”.

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